PROLONGATION : « Dans le cœur de la vague » Exposition immersive en mapping vidéo Centre Culturel Coréen Paris, 4 septembre 2023, Paris.

Afin de répondre au fort engouement du public, le Centre Culturel Coréen prolonge l’exposition immersive « Dans le coeur de la vague » jusqu’au 30 septembre.

En raison d’une trop grande affluence, la visite de notre exposition immersive se fera uniquement sur réservation en ligne obligatoire à compter du 5 juillet.

Pour la réservation, cliquez ici : https://centreculturelcoreen.mapado.com

En cas de retard, l’accès à la salle ne pourra être garanti.

L’exposition « Frétillante Busan » demeure en accès libre sans réservation.

* Afin de ne pas abîmer l’installation interactive disposée sur le sol de la salle, nous vous demanderons de bien vouloir retirer vos chaussures avant d’y accéder.

Dans la volonté de présenter un volet numérique à l’exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots », le Centre Culturel Coréen propose, pour la troisième année consécutive, une expérience éphémère faisant appel au mapping vidéo.

Cette année encore, les œuvres digitales de studio graphique coréen davvero art, ainsi que de quatre artistes (Kang Yiyun, Min Joonhong, Kohui et Hyun Jiwon) investissent tout le volume de l’auditorium du Centre, offrant aux visiteurs une parenthèse de fraîcheur sur le thème de Busan.

Grâce aux récentes prouesses technologiques de l’image, c’est donc un ensemble de cinq œuvres animées qui est projeté dans l’enceinte de l’auditorium, offrant une expérience immersive qui donne envie de découvrir la deuxième ville de Corée et ses merveilles marines.

Artistes participants :

davvero art « Vivid Busan »

davvero art présente sa vision d’une Busan regorgeant de couleurs lumineuses. Le pont Gwang-an, les fleurs de camélia écarlates et la magie pyrotechnique évoquant le Festival international des feux d’artifice sont autant de symboles de la ville côtière repris avec brio par le studio coréen.

davvero art est une entreprise de contenus qui transmet, par le biais du digital, la culture coréenne, sa rencontre avec les êtres humains et les autres cultures du monde, tout en attirant l’attention sur la valeur inestimable du patrimoine. Projections en mapping vidéo, média façades, expériences interactives, réalité virtuelle et animations en 3D sont quelques-uns des nombreux domaines dans lesquels œuvre davvero art.

Kang Yiyun « No Mother Nature 3.0 »

Forte de nombreuses participations à des expositions numériques, Kang Yiyun présente cette année au Centre son œuvre No Mother Nature. Celle-ci a été choisie par la mairie de Busan lors d’une exposition d’art digital. Elle présente une vision multidimensionnelle du dynamisme de la nature et des êtres qui la peuplent. L’œuvre esquisse toute la magnificence de cette Mère Nature. L’artiste exprime ainsi la paradoxale nécessité de se départir de cette personnification.

Après avoir été professeure au Royal College of Art, Kang Yiyun enseigne désormais le design industriel à la KAIST, faculté coréenne des sciences et des technologies. Elle a participé à de nombreux projets artistiques internationaux (biennales de Venise et de Shenzhen, CONNECT, BTS, etc). Plusieurs de ses œuvres sont actuellement conservées à Londres au Victoria and Albert Museum.

Min Joonhong « Real Time Purgatory »

Tirant son inspiration de la mer et de la ville, de la nature et des gens évoluant en harmonie au cœur de Busan, Min Joonhong insuffle la mutation permanente et le développement fulgurant de la cité portuaire dans une œuvre originale empruntant à plusieurs techniques visuelles. Un travail résolument contemporain qui conjugue réel et virtuel et tente de repousser les limites du savoir humain, réalisé dans le cadre des œuvres présentées par la start-up artistique Adler.

Après avoir obtenu une licence puis un master en peinture occidentale à l’Université de Séoul, Min Joonhong a poursuivi ses études à la Slade School of Fine Art de Londres. Depuis, il s’emploie à créer des œuvres inspirées à la fois de cette capitale ainsi que de Séoul. Dessins, installations, vidéos et performances artistiques sont ses médiums de prédilection, grâce auxquels il décrit à sa manière à la fois l’homogénéisation et la subsistance de la culture, ses paysages et sa substance, et les différents acteurs qui la font vivre partout dans le monde.

Kohui « Horizons »

L’œuvre Horizons de l’artiste Kohui est inspirée de ses souvenirs personnels de la mer bordant Busan, chaque instant lui évoquant une réinterprétation de multiples facettes qui ne font finalement qu’une. En se tenant face à cette mer ainsi restructurée, unifiée, l’artiste se trouve sur de nouveaux rivages, fruits de sa propre création.

Basant son travail sur la perception des sons, Kohui aime explorer les sonorités du monde pour mieux tisser des liens entre audio et visuel. Il a participé à de nombreuses expositions et performances artistiques nationales et internationales (WeSA Festival en 2016 et 2018, MUTEK MONTREAL en 2021, ACT FESTIVAL en 2018 et 2022, Seoul International Computer Music Festival en 2022…). Il a également présenté ses travaux au cours de plusieurs expositions collectives (DDP en 2021 et 2022, ZER01NE en 2022, Asia Culture Center en 2022 et 2023).

Hyun Jiwon « The Harbour » (edited version)

The Harbour de Hyun Jiwon symbolise la rencontre contemporaine entre graphismes modernes et musique folklorique. Afin de conter aux visiteurs un récit sur Busan dépassant les spécificités géographiques et historiques de la ville, l’artiste s’est associée à Mok Kilin, flûtiste de piri, et à Kim Moobin, héritier du chant folklorique du nord-ouest de la péninsule coréenne.

Également connue sous le nom d’artiste « z1 », Hyun Jiwon remet en lumière les notions essentielles à nos vies et pourtant trop souvent négligées de méditation, de communication et de progression, ainsi que les phénomènes qui gravitent autour. À travers son travail, elle explore l’espace et les matières afin de présenter la vision créative qu’elle porte aux relations humaines, à la culture et à l’environnement. En 2022, Hyun Jiwon a été sélectionnée en tant qu’artiste de demain pour participer à l’exposition collective Backpacking to the Universe organisée par le centre de design DDP à Séoul. Elle a également exposé la même année à la M.A.D.S. Gallery à Milan lors de la NFT : NEW FREEDOM THINK Exhibition, faisant suite à son exposition personnelle The Journey présentée au terminal 1 de l’aéroport international d’Incheon en 2021.

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

CENTRE CULTUREL CORÉEN

AUDITORIUM

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T10:00:00+02:00 – 2023-09-04T18:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen