Cet évènement est passé Nuit blanche 2023 Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’Évènement: Paris Nuit blanche 2023 Centre Culturel Coréen Paris, 3 juin 2023, Paris. Nuit blanche 2023 Samedi 3 juin, 19h00 Centre Culturel Coréen Entrée libre Cette année, le Centre Culturel Coréen est honoré de participer à la Nuit Blanche 2023 qui se tiendra le 3 juin à Paris. Cet été, la ville de Busan est mise à l’honneur au sein du Centre Culturel Coréen, offrant une programmation variée qui plongera les visiteurs au cœur de cette ville portuaire et de sa culture. À partir de 19h, une soirée événementielle inoubliable accueillera les visiteurs, leur permettant de découvrir la nouvelle exposition intitulée « Frétillante Busan : le monde à portée de flot », ainsi qu’un accrochage d’œuvres NFT. Des visites guidées seront également proposées en continu tout au long de la soirée, et la reproduction d’un dabang (salon de thé) réputé de Busan ouvrira ses portes sur place pour l’occasion. Lors de cette soirée spéciale, un Pop-up Café éphémère sera mis en place, offrant aux visiteurs l’opportunité de savourer de délicieuses boissons typiquement coréennes. Que ce soit pour déguster un thé, un café raffiné ou se rafraîchir avec des boissons spéciales, le Pop-up Café sera l’endroit idéal pour se détendre et profiter d’un moment de convivialité. Entrée gratuite sans réservation de 19h à minuit au Centre Culturel Coréen. CENTRE CULTUREL COREEN Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://coree-culture.org/nuit-blanche-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00 CCC Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Coréen Adresse 20 rue la boétie Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Culturel Coréen Paris

Centre Culturel Coréen Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/