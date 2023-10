Cet évènement est passé On vous offre un café ? Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’Évènement: Paris On vous offre un café ? Centre Culturel Coréen Paris, 31 mai 2023, Paris. On vous offre un café ? 31 mai – 10 juin Centre Culturel Coréen Entrée libre Bienvenue au Pop-up Café du Centre Culturel Coréen ! Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre café éphémère où vous pourrez déguster gratuitement de délicieuses boissons coréennes. Pour bénéficier de cette offre, voici deux façons de procéder : 1. Partagez votre expérience :

– Prenez une photo au Centre Culturel Coréen et postez-la sur vos réseaux sociaux préférés tels que Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok.

– Ajoutez les hashtags #CentreCulturelCoréen ET #FretillanteBusan à votre publication.

– Montrez votre publication à nos membres du personnel au comptoir, et c’est tout ! Vous recevrez alors votre boisson gratuite (café ou thé). OU 2. Inscrivez-vous à notre newsletter :

– Rendez-vous sur notre site internet : www.coree-culture.org

– Inscrivez-vous à notre newsletter en nous communiquant votre adresse e-mail.

– Montrez le mail de confirmation que vous avez reçu à nos membres du personnel au comptoir, et vous pourrez alors profiter de votre boisson gratuite (café ou thé). * Les boissons seront offertes chaque jour uniquement aux 300 premières personnes participantes.

** Le Pop-up Café sera ouvert du lundi au samedi (13h – 18h) jusqu’au 10 juin inclus.

*** A l’occasion de Nuit Blanche du 3 juin 2023, le pop-up café sera ouvert jusqu’à minuit CENTRE CULTUREL CORÉEN Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://coree-culture.org/on-vous-offre-un-cafe »}] [{« link »: « http://www.coree-culture.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T10:00:00+02:00 – 2023-05-31T18:00:00+02:00

