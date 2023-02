« Les Musiciens de Paris » Concert du saxophoniste Park Donghyun Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’Évènement: Paris

« Les Musiciens de Paris » Concert du saxophoniste Park Donghyun Centre Culturel Coréen, 17 mars 2023, Paris. « Les Musiciens de Paris » Concert du saxophoniste Park Donghyun Vendredi 17 mars, 19h00 Centre Culturel Coréen

Entrée gratuite sur réservation

Vendredi 17 mars à 19h Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris Île-de-France [{“link”: “http://www.coree-culture.org”}] Dans le cadre de notre série « Jeunes talents » Park Donghyun, saxophone

Chae Jiyeon, piano Formé principalement au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles dans la classe de Vincent David puis de Nicolas Arsenijevic, Park Donghyun est une étoile montante du saxophone. Actuellement étudiant en master de Musicologie, Patrimoine et Interprétation, et membre de l’Ensemble de saxophone de Versailles, il a déjà eu l’occasion de participer à de nombreuses masterclasses avec de grands saxophonistes (Jérôme Laran, Nobuya Sugawa, Miguel Angel Lorente, Graciane Finzi, Javier Linares Leyva).

Portant un grand intérêt à la composition musicale, Park Donghyun s’est récemment associé à la grande compositrice Graciane Finzi lors de l’écriture d’un morceau à quatre mains. En outre, ce musicien a remporté quelques prix notables dans le cadre de plusieurs grandes compétitions, notamment lors du Concours International Léopold Bellan et du Andorrasaxfest.

Park Donghyun est un amoureux de la France, et tout particulièrement de Paris, ville dont il n’a de cesse de s’inspirer. C’est donc pour rendre hommage à sa ville de cœur que Park Donghyun proposera un programme émaillé de pièces de compositeurs qui, comme lui, se sont laissés inspirer par la Ville Lumière. À propos de la pianiste

Née à Séoul, Chae Jiyeon perfectionne ses études musicales en France à l’École Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot. Élève au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, elle poursuit sa formation au Conservatoire de Versailles, où elle obtient son Diplôme d’Études Musicales d’accompagnement au piano. Chae Jiyeon continue actuellement de se perfectionner au Conservatoire de Rueil-Malmaison. Elle travaille depuis 2021 en tant que pianiste accompagnatrice au cours de chant de l’Orchestre de Paris, au CMBV et au chœur Polycantus de Viroflay. Programme : Stravinsky, Mantovani, Sancan, Tomasi, Glazunov et Fauré. CENTRE CULTUREL CORÉEN

AUDITORIUM Réservation fortement conseillée sur

www.coree-culture.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00 Centre Culturel Coréen

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Coréen Adresse 20, rue la Boétie Paris 8e Arrondissement Ville Paris lieuville Centre Culturel Coréen Paris Departement Paris

Centre Culturel Coréen Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Les Musiciens de Paris » Concert du saxophoniste Park Donghyun Centre Culturel Coréen 2023-03-17 was last modified: by « Les Musiciens de Paris » Concert du saxophoniste Park Donghyun Centre Culturel Coréen Centre Culturel Coréen 17 mars 2023 Centre Culturel Coréen Paris Paris

Paris Paris