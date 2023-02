« Horizons musicaux du début du XXe siècle » Récital de piano de Jeong Yeseul Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Vendredi 10 mars à 19h Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris Île-de-France [{“link”: “http://www.coree-culture.org”}] Dans le cadre de notre série « Jeunes talents » Originaire de Busan et formée en partie en France au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Jeong Yeseul est actuellement en formation à l’École Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot où elle suit un cursus de concertiste auprès de pianistes de renom (Denis Pascal, Jacques Rouvier…). Lauréate de plusieurs prix en Corée, cette musicienne au talent remarquable a participé à de nombreux concerts, notamment avec l’Orchestre Philharmonique de Busan, et s’est déjà fait connaître du public français lors de trois récitals parisiens à la Salle Cortot.

Principalement attirée par une formation de soliste et affectionnant particulièrement les concertos, Jeong Yeseul envisage également d’élargir ses compétences en tant que musicienne accompagnatrice. S’essayant en parallèle à la musique de chambre en accordant une place privilégiée à la sonate (flûte, violoncelle), cette talentueuse pianiste s’emploie à explorer tous les domaines musicaux, le piano étant pour elle le moyen d’exprimer toujours plus largement ses émotions.

Le programme présenté lors de ce concert parisien sera placé sous le signe du romantisme, puisque Jeong Yeseul interprétera plusieurs œuvres de compositeurs emblématiques du répertoire du piano, de la fin du XIXe siècle (Bach réinterprété par Busoni) au début du siècle dernier (Scriabine, Rachmaninov), avec aussi quelques hommages rendus à d’autres grands noms du piano plus proches de nous dans le temps (Poulenc, Chin). Jeong Yeseul transportera donc, le temps d’une soirée, le public français dans l’univers de l’expressivité romantique. Un joli moment de musique en perspective. Programme : Bach – Busoni, Scriabine, Rachmaninov, Poulenc et Chin. CENTRE CULTUREL CORÉEN

