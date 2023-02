« Le pas d’une âme » Récital de piano de Han Hijune Centre Culturel Coréen, 9 mars 2023, Paris.

« Le pas d'une âme » Récital de piano de Han Hijune Jeudi 9 mars, 19h00 Centre Culturel Coréen

Jeudi 9 mars à 19h

Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris 8e Arrondissement Paris 75008

Dans le cadre de notre série « Jeunes talents »

Partageant sa vie entre Paris, Berlin et Séoul, sa ville natale, Han Hijune est une pianiste au talent reconnu à l’international. Sa formation musicale en Europe débute à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin (Allemagne), puis est suivie d’une formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), au sein duquel elle obtient en 2022 un Master de piano. L’artiste a également obtenu plusieurs prix importants, notamment le Prix Steinway en 2019 à Berlin. Elle a aussi bénéficié de plusieurs bourses prestigieuses (Fondation Meyer, Fonds Kriegelstein…).

Han Hijune a eu pour professeurs des musiciens de renom tels que Roger Muraro, Jean-François Zygel, Claire Désert, Romano Pallottini ou encore Ariane Jacob. Elle a donné de nombreux récitals et a également joué avec orchestre dans plusieurs pays (Corée du Sud, Allemagne, États-Unis, France). Elle a par ailleurs participé à de multiples projets musicaux et concerts de musique de chambre. En outre, la musicienne s’est brillamment distinguée l’été dernier lors du très prestigieux Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron (France).

C’est donc avec un programme rendant hommage à de très grands noms de la musique classique que Han Hijune offrira au public parisien un récital de piano mettant en avant toute sa fibre artistique, au rythme d’un jeu à la maîtrise des plus remarquables, au cours d’une soirée qui mettra à l’honneur le piano et son infinie palette musicale.

Programme : Bach, Liszt, Schoenberg et Medtner.

CENTRE CULTUREL CORÉEN

AUDITORIUM

Centre Culturel Coréen