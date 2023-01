Récital de piano de Lee Hyuk Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée gratuite sur réservation

Vendredi 17 février à 19h Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.coree-culture.org »}] Dans le cadre de notre série « Jeunes talents » Lauréat en novembre dernier du grand concours de musique Long-Thibaud 2022 – qui fut annulé au cours des deux années précédentes pour cause de pandémie mondiale – , le jeune pianiste coréen Lee Hyuk a rivalisé de talent en finale avec le pianiste japonais Masaya Kamei, tous deux arrivés finalement ex-aequo. Se hissant en haut du podium parmi 32 candidats venus du monde entier, Lee Hyuk a magistralement interprété le Concerto pour piano n°2 en sol mineur de Sergueï Prokofiev, accompagné par l’orchestre symphonique de la Garde Républicaine, dirigé par François Boulanger. Premier pianiste sud-coréen à avoir remporté ce très prestigieux concours après Lim Dong-hyek, qu’il avait lui décroché en 2001, Lee Hyuk viendra faire montre de son talent au Centre Culturel Coréen, le temps d’un récital exceptionnel. Au cours de cette soirée présentée dans le cadre de notre série de concerts « Jeunes talents », le rayonnant pianiste de 22 ans laissera ainsi s’exprimer toute sa sensibilité musicale et sa fibre artistique, pour le plus grand bonheur du public parisien. Né à Séoul en 2000, Lee Hyuk a commencé à apprendre le piano et le violoncelle à trois ans. Il a été finaliste de la dernière édition du Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie, et a gagné, deux mois plus tard, le grand prix du Concours de piano Animato. Cet instrumentiste de haute volée est inscrit depuis 2016 au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, dans la classe du grand pédagogue Vladimir Ovchinnikov. Programme :

1. F. Chopin : Andante Spianato et Grand Polonaise Op.22

2. E. Grieg : Holberg Suite Op.40

3. I. Stravinsky : Petrouchka CENTRE CULTUREL

AUDITORIUM Réservation fortement conseillée sur

www.coree-culture.org

