Entrée gratuite sur réservation

Les vendredis 13 janvier et 10 février à 19h

Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris 8e Arrondissement Paris 75008

Ouvert à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le cinéma coréen, le Ciné-Club Corée fait son retour à l’auditorium.

Nous vous proposons cette fois-ci 10 projections au total, qui auront lieu le vendredi soir ; 7 d’entre elles se dérouleront de janvier à juin 2023.

Les films sont répartis en 3 thèmes :

Films des années 2000 / Issus du 2e âge d’or du cinéma coréen, tous ces films ont permis à ce dernier d’affirmer sa volonté de devenir une nouvelle référence à l’international.

Réinterprétations d'œuvres littéraires / Ces films s'inspirent d'œuvres littéraires françaises, réadaptées et vues sous l'angle de la culture et de la société coréenne.

Films mettant en lumière la ville de Busan / Quand la plus grande ville portuaire de Corée devient le théâtre d'aventures toutes plus sensationnelles les unes que les autres.

La programmation a été réalisée par Mme Han Kyung-Mi, réalisatrice de courts et moyens métrages (dont plusieurs ont été sélectionnés lors de différents festivals), qui anime également la discussion avec le public suivant chaque projection.

Vendredi 13 janvier à 19h

Breathless de Yang Ik-joon (2009) / drame

130 min, VOSTF / Avec : Yang Ik-joon, Kim Kkobbi

Leader impitoyable d’une petite bande de voyous, Sang-hoon met toute sa rage au service de son métier de recouvreur de dettes. Sa vie et son quotidien sont une histoire de violence, à tel point qu’il semble incapable d’exprimer son attachement à qui que ce soit. Mais le hasard met sur son chemin Yeon-hee, une jeune lycéenne au passé étrangement similaire au sien et qui va lui tenir tête. La rencontre entre l’ultraviolent voyou Sang-hoon et Yeon-hee, adolescente en souffrance mais à fort caractère, va sensiblement bouleverser la vie de chacun…

Vendredi 10 février à 19h

Le Jour où elle s’est mariée (Wedding Day) de Lee Byung-il (1956) / comédie dramatique

77 min, VOSTF / Avec : Jo Mi-ryeong, Kim Seung-ho

Lorsqu’il apprend que sa fille va épouser le fils d’une famille influente, Maître Maeng est aux anges. Mais à peine quelques jours avant le mariage, une rumeur lui parvient aux oreilles : son futur gendre serait boiteux. Maître Maeng décide alors de marier sa servante à la place de sa fille. Pourtant, le jour de la cérémonie, il constate non seulement que le futur époux est en très bonne santé, mais qu’il est également jeune, beau et riche. Mais Maître Maeng ne peut plus revenir sur sa décision : la servante est celle qui épousera cet excellent parti.

Inspiré de la pièce de théâtre comique A Happy Day du dramaturge Oh Yeong Jin, il s’agit du tout premier film coréen à remporter un prix lors d’un festival international de cinéma.

Centre Culturel Coréen