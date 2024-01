Lecture-atelier Centre culturel Condorcet Château-Chinon (Ville), samedi 20 janvier 2024.

Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 15:30:00

A l’occasion des Nuits de la lecture, en partenariat avec le Mouton Zébré et la librairie Le Goût des mots, la Cité des Présents de Château-Chinon propose un temps de lecture-atelier pour les familles le samedi 20 janvier de 14h30 à 15h30.

Vous plongerez dans l’univers graphique de Page Tsou, artiste plasticien taïwanais, et découvrirez l’album « Le cadeau ».

A la suite de cette lecture, vous pourrez imaginer et fabriquer le futur ticket d’entrée pour la Cité des Présents qui ouvrira prochainement ses portes au public.

Centre culturel Condorcet Place Gudin

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté citedespresents@nievre.fr



