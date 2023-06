Gala de danse Centre culturel Chef-Boutonne, 24 juin 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Gala de Danse

Samedi 24 juin à 20h au centre culturel de Chef-Boutonne

Au programme

Danse moderne pour les 6-8 ans

Kangoo Fit pour les groupes Ados 8-15 ans et Adultes avec les Chaussures à Rebonds

Buvette – Vente de Gâteau et Tombola

Renseignements 05 45 22 23 71.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Centre culturel Place Cail

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dance Gala

Saturday June 24, 8pm at the Chef-Boutonne cultural center

On the program

Modern dance for 6-8 year-olds

Kangoo Fit for teens 8-15 and adults with Chaussures à Rebonds

Refreshments – Cake sales and Tombola

Information 05 45 22 23 71

Gala de danza

Sábado 24 de junio a las 20:00 h en el centro cultural Chef-Boutonne

En el programa

Baile moderno para niños de 6 a 8 años

Kangoo Fit para 8-15 años y adultos con Les Chaussures à Rebonds

Refrescos – Venta de pasteles y tómbola

Información 05 45 22 23 71

Tanzgala

Samstag, 24. Juni um 20 Uhr im Kulturzentrum von Chef-Boutonne

Auf dem Programm

Moderner Tanz für die Altersgruppe 6-8 Jahre

Kangoo Fit für die Gruppen Teenager 8-15 Jahre und Erwachsene mit den Chaussures à Rebond

Getränkestand – Kuchenverkauf und Tombola

Auskunft 05 45 22 23 71

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Pays Mellois