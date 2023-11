Réveillon du Comité des fêtes Centre culturel Chabeuil, 31 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Nouvel An 2023 !

Envie de le fêter dans une ambiance conviviale et festive ? Alors, rejoignez le Comité des Fêtes de Chabeuil pour le fêter avec nous..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



New Year 2023!

Would you like to celebrate in a friendly, festive atmosphere? Then join the Comité des Fêtes de Chabeuil to celebrate with us.

¡Nochevieja 2023!

¿Le gustaría celebrarlo en un ambiente festivo y cordial? Entonces únete al Comité des Fêtes de Chabeuil para celebrarlo con nosotros.

Neujahr 2023!

Haben Sie Lust, es in einer geselligen und festlichen Atmosphäre zu feiern? Dann schließen Sie sich dem Comité des Fêtes de Chabeuil an, um es mit uns zu feiern.

