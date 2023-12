Cinéma itinérant à Chabeuil Centre culturel Chabeuil, 1 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

A 18h30, un film d’animation plein de charme pour les enfants à partir de 3 ans « L’incroyable Noël de Shaun le mouton »

A 20h30 « Une année difficile » … un sujet grave traité avec humour !.

2023-12-19

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At 6:30pm, a charming animated film for children aged 3 and over: « Shaun the Sheep?s Incredible Christmas »

At 8:30pm, « Une année difficile »? a serious subject treated with humor!

A las 18.30 h, una encantadora película de animación para niños a partir de 3 años: « La increíble Navidad de la oveja Shaun »

A las 20.30 h, « Une année difficile »… ¡un tema serio tratado con humor!

Um 18:30 Uhr, ein charmanter Animationsfilm für Kinder ab 3 Jahren « Das unglaubliche Weihnachten von Shaun dem Schaf »

Um 20:30 Uhr « Ein schwieriges Jahr » ? ein ernstes Thema mit Humor behandelt!

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme