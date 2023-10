Chab en scènes: La fée lumière « la guérison du château » Centre culturel Chabeuil, 13 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Spectacle proposé par l’Orchestre Symphonique de Chabeuil.

Un conte de Noël original. Les aventures de la fée Lumière, chargée de guérir le Château du père Noël..

2023-12-13 19:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Performed by the Orchestre Symphonique de Chabeuil.

An original Christmas tale. The adventures of the Light Fairy, charged with healing Santa’s Castle.

Interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chabeuil.

Un cuento de Navidad original. Las aventuras del Hada de la Luz, encargada de curar el castillo de Papá Noel.

Eine Aufführung, die vom Symphonieorchester von Chabeuil angeboten wird.

Eine originelle Weihnachtsgeschichte. Die Abenteuer der Lichtfee, die damit beauftragt ist, das Schloss des Weihnachtsmannes zu heilen.

