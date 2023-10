Chab’en Scène: Grain d’Phonie et Soweto Choir Centre culturel Chabeuil, 9 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Après leur 1ère rencontre en octobre 2022, la chorale chabeuilloise réinvite les chanteurs sud africains. le Soweto Choir est une chorale de chants gospel traditionnels d’Afrique du Sud désireuse d’apporter la paix et l’espoir..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After their 1st meeting in October 2022, the Chabeuilloise choir is inviting back the South African singers. The Soweto Choir is a traditional gospel choir from South Africa dedicated to bringing peace and hope.

Tras su primera reunión en octubre de 2022, el coro Chabeuilloise vuelve a invitar a los cantantes sudafricanos Soweto Choir es un coro de canciones gospel tradicionales de Sudáfrica dedicado a traer paz y esperanza.

Nach ihrem 1. Treffen im Oktober 2022 lädt der Chabeuiller Chor die südafrikanischen Sänger erneut ein. Der Soweto Choir ist ein Chor mit traditionellen Gospelgesängen aus Südafrika, der Frieden und Hoffnung bringen möchte.

