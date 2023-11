Téléthon à Chabeuil Centre culturel Chabeuil, 2 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Cette année encore la solidarité joue en plein pour le collectif associatif..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Centre culturel Rue du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Once again this year, solidarity is in full play for the associative collective.

Un año más, la solidaridad está en el centro del trabajo de la asociación.

Auch in diesem Jahr spielt die Solidarität für das Vereinskollektiv wieder voll mit.

