Festiv’Jazz: Jazz et polar Quintet Centre culturel Chabeuil, 18 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Jazz et Polar Quintet

Mise en scène alliant jazz au polar sur des airs de Coltrane mais pas que …

le tout porté par des musiciens et acteurs virtuoses pour un spectacle détonnant !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jazz and Polar Quintet

A show that combines jazz and detective stories, to the tunes of Coltrane but not only?

performed by virtuoso musicians and actors for an explosive show!

Jazz y Quinteto Polar

Una producción que combina jazz e historias de detectives al son de las melodías de Coltrane y más?

¡todo ello llevado a la vida por virtuosos músicos y actores para un espectáculo explosivo!

Jazz und Polar Quintett

Eine Inszenierung, die Jazz und Krimi zu Melodien von Coltrane verbindet, aber nicht nur?

das Ganze wird von virtuosen Musikern und Schauspielern getragen und sorgt für ein explosives Spektakel!

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme