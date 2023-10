Festiv’Jazz: Julie Savry Sextet Centre culturel Chabeuil, 17 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Julie Saury Sextet

Avec son album « pour Maxim, a Jazz love Story » Julie entourée de talentueux musiciens rend hommage à son père en reprenant son répertoire qu’elle bouscule gentiment mais avec toute sa passion !.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With her album « Pour Maxim, a Jazz Love Story », Julie, surrounded by talented musicians, pays tribute to her father by covering his repertoire, which she gently but passionately shakes up!

Con su álbum « Pour Maxim, a Jazz Love Story », Julie, rodeada de músicos de talento, rinde homenaje a su padre versionando su repertorio, ¡que ella agita suavemente pero con toda su pasión!

Mit ihrem Album « Pour Maxim, a Jazz love Story » zollt Julie, umgeben von talentierten Musikern, ihrem Vater Tribut, indem sie sein Repertoire aufgreift, das sie sanft, aber mit all ihrer Leidenschaft durcheinander wirbelt!

