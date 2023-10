festiv’Jazz: Soirée Côtes du Rhône Primeur Centre culturel Chabeuil Catégories d’Évènement: Chabeuil

Drôme festiv’Jazz: Soirée Côtes du Rhône Primeur Centre culturel Chabeuil, 16 novembre 2023, Chabeuil. Chabeuil,Drôme Soirée Côtes du Rhône Primeur

2 groupes en alternance

Au fil des Cordes

Sylvia Auclair Quartet.

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 . .

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Côtes du Rhône Primeur evening

2 groups alternating

Au fil des Cordes

Sylvia Auclair Quartet Velada Côtes du Rhône Primeur

2 grupos alternos

Au fil des Cordes

Cuarteto Sylvia Auclair Côtes du Rhône Primeur-Abend

2 Gruppen im Wechsel

Am Faden der Saiten

