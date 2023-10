Chab’ en scène: Festiv’jazz Centre culturel Chabeuil, 15 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Et oui c’est la rentrée ! Vous êtes impatients de connaître le programme détaillé des soirées ?

Et bien consultez le flyer qui vous donnera toutes les informations nécessaires et utiles pour réserver vos places au plus vite..

2023-11-15 fin : 2023-11-18 . .

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



And yes, it’s back to school! Can’t wait to see the detailed evening program?

Then take a look at our flyer, which will give you all the information you need to reserve your seats as soon as possible.

Y sí, ¡es la vuelta al cole! ¿No puede esperar a ver el programa detallado de los actos?

Entonces eche un vistazo al folleto, que le dará toda la información necesaria para reservar sus entradas lo antes posible.

Und ja, es ist wieder soweit! Sie können es kaum erwarten, das detaillierte Programm der Abende zu erfahren?

Dann schauen Sie sich den Flyer an, der Ihnen alle notwendigen und nützlichen Informationen gibt, damit Sie Ihre Plätze so schnell wie möglich reservieren können.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme