Cinéma itinérant : les Ninjas turtles Centre culturel Chabeuil, 25 octobre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Le cinéma itinérant se poursuit avec deux nouveaux films !

14h00 : « Ninja Turtles : Teenage years » (à partir de 6 ans)

16h00 : « Seconde jeunesse » (film tout public) pour les jeunes et les moins jeunes – un film drôle et divertissant !.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The mobile cinema continues with two new films!

2pm: « Ninja Turtles: Teenage years » (ages 6 and up)

4:00 pm: « Seconde jeunesse » (all-ages film) for young and old – a funny and entertaining film!

El cine itinerante continúa con dos nuevas películas

14.00: « Ninja Turtles: Teenage years » (a partir de 6 años)

16.00 h: « Seconde jeunesse » (película para todos los públicos) para grandes y pequeños: ¡una película divertida y entretenida!

Das Wanderkino wird mit zwei neuen Filmen fortgesetzt!

14.00 Uhr: « Ninja Turtles: Teenage years » (ab 6 Jahren)

16.00 Uhr: « Second Youth » (Film für alle Altersgruppen) für Jung und Alt – ein lustiger und unterhaltsamer Film!

Mise à jour le 2023-10-14 par Valence Romans Tourisme