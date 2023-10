Cinéma itinérant : Les as de la jungle 2 Centre culturel Chabeuil, 17 octobre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Dans le cadre du cinéma itinérant de la FOL Drôme, l’association Culture-ciné reprend ses activités !

Au programme :

18h30 – « Les as de la jungle 2 » pour les plus jeunes (1h29)

20h30 – « Toni en famille » – film tout public de Nathan Ambrosioni (1h36).

2023-10-17 18:30:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the FOL Drôme itinerant cinema program, the Culture-ciné association is back in action!

On the program:

6:30pm – « Les as de la jungle 2 » for younger viewers (1h29)

8:30pm – « Toni en famille » – an all-ages film by Nathan Ambrosioni (1h36)

En el marco del programa de cine itinerante FOL Drôme, la asociación Culture-ciné vuelve a la carga

En el programa:

18.30 h – « Les as de la jungle 2 » para los más pequeños (1h29)

20.30 h – « Toni en famille » – película para todas las edades de Nathan Ambrosioni (1h36)

Im Rahmen des Wanderkinos der FOL Drôme nimmt der Verein Culture-ciné seine Aktivitäten wieder auf!

Auf dem Programm stehen:

18:30 Uhr – « Die Asse des Dschungels 2 » für die Jüngsten (1h29)

20.30 Uhr – « Toni en famille » – Film für alle Altersgruppen von Nathan Ambrosioni (1h36)

