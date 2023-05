Cinéma itinérant : La vie pour de vrai Centre culturel, 13 juin 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Film de Dany Boon. Durée 1h50. Tridan LAGACHE a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. A 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette.

2023-06-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-13 . EUR.

Centre culturel chemin du Pré des Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Film by Dany Boon. Running time 1h50. Tridan LAGACHE has spent his life at Club Med, changing friends every 8 days. At the age of 50, he resigns from the Mexican vacation club where he was born, determined to find, 42 years later, his great childhood love, Violette

Película de Dany Boon. Duración: 1h50. Tridan LAGACHE ha pasado su vida en el Club Med, cambiando de amigos cada ocho días. A los 50 años, renuncia al club de vacaciones mexicano donde nació, decidido a encontrar, 42 años después, a su gran amor de la infancia, Violette

Film von Dany Boon. Dauer 1h50. Tridan LAGACHE hat sein Leben im Club Med verbracht und alle acht Tage seine Freunde gewechselt. Mit 50 Jahren kündigt er in dem mexikanischen Ferienclub, in dem er geboren wurde, und ist fest entschlossen, 42 Jahre später seine große Jugendliebe Violette zu finden

Mise à jour le 2023-05-26 par Valence Romans Tourisme