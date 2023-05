Cinéma itinérant : Suzume Centre culturel, 13 juin 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Film d’animation de Makoto SHINKAI. Durée 2h02

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d’une porte..

2023-06-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-13 . EUR.

Centre culturel chemin du Pré des Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Animation film by Makoto SHINKAI. Running time 2h02

In a small peaceful town in Kyushu, a 17 year old girl, Suzume, meets a man who says he is traveling in search of a door.

Película de animación de Makoto SHINKAI. Duración 2h02

En un pequeño y tranquilo pueblo de Kyushu, una chica de 17 años, Suzume, conoce a un hombre que dice viajar en busca de una puerta.

Animationsfilm von Makoto SHINKAI. Dauer 2.02 Std

In einer friedlichen Kleinstadt in Kyushu trifft die 17-jährige Suzume auf einen Mann, der behauptet, auf der Suche nach einem Tor zu reisen.

