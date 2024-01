STAGE – THEATRE D’OMBRE Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 26 février 2024, Tinqueux.

STAGE – THEATRE D'OMBRE 26 février – 1 mars 2024 Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Sur inscription via HelloAsso / 70€ + adhésion

avec Chloé Porée

6 à 10 ans

Inventer des histoires et explorer toutes les étapes de la création pour leurs donner vie : écrire, construire des marionnettes, apprendre à les manipuler et à interpréter? Prêt à relever le défi ?

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ secretariat@creationspourlenfance.org https://creationspourlenfance.org/2023/03/30/pendant-les-vacances/

