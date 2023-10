PERMANENCE POETIQUE Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 11 décembre 2023, Tinqueux.

PERMANENCE POETIQUE Lundi 11 décembre, 19h30 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Sur inscription – / – de 18 ans : 15€ / + de 18 ans : 18€ pour l’année.

Permanence Poétique avec GaELLE et Aurèle Dumaret poètesses, slameuses.

Lundi soir 1x par mois à 19h30

Un lieu de rencontre et d’échange en trois mouvement est fait de jeux de voix et de corps, le deuxième d’écriture, et le dernier du partage de textes.

Si vous avez envie d’explorer votre créativité, de développer votre écriture, d’offrir en cadeau votre poésie ou celle qui vous fait vibrer, retrouvez-nous un lundi par mois.

Aucune qualité particulière n’est requise, juste le plaisir de se rencontrer autour des mots et leurs formes variées.

Ces rencontres sont animées par deux artistes qui tissent et nourrissent chacune à leur manière des liens étroits avec la poésie.

Rendez-vous le 11 décembre !

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}, {« type »: « link », « value »: « https://creationspourlenfance.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T19:30:00+01:00 – 2023-12-11T21:00:00+01:00

