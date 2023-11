SAMEDI BADABOOM – 18 NOVEMBRE Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 18 novembre 2023, Tinqueux.

SAMEDI BADABOOM avec Camille Cunis

Le Centre vous propose de partager un moment privilégié, ludique et joyeux, à vivre en famille, un samedi par mois pour créer ensemble autour d’une exposition, d’une oeuvre ou de la Collection jeux d’artistes.

Visite-atelier et goûter

+ Vente de livres, en partenariat avec la librairie Le Chat de Gouttière.

Samedi 18 Novembre de 10h à 12h

Sur inscription : 1€ par personne présente, y compris les enfants. / Séance.

Lien de réservation et paiement : https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-centre-de-creations-pour-l-enfance/evenements/samedi-badaboom-le-18-11-23

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-centre-de-creations-pour-l-enfance/evenements/samedi-badaboom-le-18-11-23 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/centre.detinqueux »}, {« type »: « link », « value »: « https://creationspourlenfance.org/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-centre-de-creations-pour-l-enfance/evenements/samedi-badaboom-le-18-11-23 »}]

