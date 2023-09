Yoga parent-enfant ou ados solo avec Elodie Hemmer, Hello Yoga Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Yoga parent-enfant ou ados solo avec Elodie Hemmer, Hello Yoga
Samedi 7 octobre, 09h30
Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance
Sur inscription, voir tarif

– Parent-enfant

Des séance ludiques, des histoires en mouvement à partager en famille :

3 à 5 ans +1 parent : 9h30 à 10h

5 à 9 ans +1 parent : 10h15 à 11h -Ados solo

Au fil des saisons et dans l’accompagnement des émotions :

9 à 15 ans : 11h15 à 12h Samedi 7 octobre, inscription obligatoire. La séance : 1/2 h = 10€ + adhésion

3/4 h = 15€ + adhésion

Renseignements et inscription :

– secretariat@creationspourlenfance.org

– 03 26 08 13 26 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

