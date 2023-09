VERNISSAGE EXPOSITION – DESSUS DESSOUS DEVANT DEDANS Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 6 octobre 2023, Tinqueux.

Le Centre de Créations pour l’Enfance vous invites au vernissage de la première exposition de la saison « DESSUS DESSOUS DEVANT DEDANS » en compagnie de Fanny Pageaud.

– Dessus, dessous, devant, dedans… Autant de façons de voir le monde qui nous entoure.

Dans cette exposition, comme dans le livre du même nom, paru en octobre 2022 aux éditions « Les grandes personnes », les jouets sont observés sous toutes leurs coutures !

Les illustrations, à la fois très précises, douces et subtiles de Fanny Pageaud transforment l’ordinaire en extraordinaire.

Une chose est sûre…. Vous ne regarderez plus les jouets de la même manière !

Rendez-vous le 6 octobre pour le vernissage au Centre de Créations pour l’enfance, 8 rue du Général Kléber à Tinqueux.

* Ouverture de l’exposition à partir du 27 septembre tous les mercredis de 10h à 12h puis de 14h à 18h jusqu’au 6 décembre (sur demande en dehors de ces horaires)

* Pendant les vacances scolaire : de 14h à 17h du mardi au jeudi la 1e semaine. (Fermeture la 2e semaine)

-Infos et renseignement : secretariat@creationspourlenfance.org ou 03 26 08 13 26

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ secretariat@creationspourlenfance.org

illu. ©Fanny Pageaud – Les grandes personnes