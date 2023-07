MORTEL BADABOOM – Joue avec Gustave Junior Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 12 juillet 2023, Tinqueux.

MORTEL BADABOOM – Joue avec Gustave Junior

Pour les 5 à 12 ans de 15h30 à 17h30 le mercredi 12 juillet

Découvertes et jeux avec le mafasine de poésie jeunesse « Gustave Junior » du Centre de créations, avec un goûter.

Gratuit, sur inscription :

– secretariat@creationspourlenfance.org

– 03 26 08 13 26

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/centre.detinqueux »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

Partirenlivre marne