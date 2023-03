Exposition « habito » Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Exposition « habito » Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, 15 mars 2023, Tinqueux. Exposition « habito » 15 mars – 17 mai, les mercredis Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance visite libre les mercredis Habito – Myriam Colin et Adélaïde Billon Invitation à explorer, toucher, habiter…. L’exposition Habito est évolutive et sera unique à chacun de vos passages, s’adressant aux jeunes enfants, de 18 mois à 6 ans.

Habiter ? Oui, habiter ! Jouer, dormir, vivre quoi ! Et quoi d’autre ? A chacun de se faire son idée, son histoire au fil de son parcours.

L'exposition se transforme, les formes évoluent : elles se font abri, cachette, nid, habit ou encore territoire à partager…. Au gré de l'imagination et des expériences. Du 15/03 au 17/05 Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux

