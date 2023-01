Atelier en famille – Je te sens, tu me sens Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Atelier en famille – Je te sens, tu me sens
Mardi 21 février, 10h30
Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance

Inscription obligatoire

Un moment spécial rien que pour vous et votre enfant, un moment différent où on s’extrait du quotidien. Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ Atelier en famille pour découvrir et faire ensemble Mardi 21 février 2023 Je te sens,tu me sens avec Caroline Chaudré

Un moment spécial rien que pour vous et votre enfant, un moment différent où on s’extrait du quotidien. Alors évidemment on joue, corps-cabanes, corps-cachettes, corps-douceurs. Être juste dans le plaisir de ces yeux d’enfant qui pétillent. De 10h30 à 11h15 A partir de 18 mois jusqu’à 4 ans avec 1 adulte. Tarif pour le duo : Adhérents : 15€ / Non-adhérents 24€

