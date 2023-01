Stage – Théâtre Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’Évènement: Marne

Tinqueux

Stage – Théâtre 20 – 24 février Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance

Inscription obligatoire

« Jouons les émotions » Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ Stage pour découvrir ou se perfectionner Théâtre avec Chloé Porée

« Jouons les émotions »

Explorer les émotions à travers les improvisations et le jeu théâtral. De 10h à 12h A partir de 7 ans Tarif : 70€ + 15€ d’adhésion

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-02-24T12:00:00+01:00

