Inscription obligatoire

Initiation au chant et au ukulélé Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ Stage pour découvrir ou se perfectionner Du 15 février au 17 février Chant et Ukulélé avec Emilie Jeanson

Initiation au chant et au ukulélé De 10h à 12h A partir de 8 ans Tarif : 60€ + 15€ d’adhésion

