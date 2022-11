C’est pas Noël (c’est encore Mieux !) Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux

C’est pas Noël (c’est encore Mieux !) Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, 7 décembre 2022, Tinqueux. C’est pas Noël (c’est encore Mieux !) Mercredi 7 décembre, 10h00, 14h00 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance

Gratuit, entrée libre

Chez nous c’est toujours la fête, qu’on se le dise ! La fin d’année ne fait pas exception et on en profite pour se souhaiter le meilleur ! Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ C’est pas Noël (C’est encore mieux !) ? Chez nous c’est toujours la fête, qu’on se le dise ! La fin d’année ne fait pas exception et on en profite pour se souhaiter le meilleur !

Alors pour fêter ça, on vous attend le mercredi 7 décembre de 10h à 12h puis de 14h à 17h.

Goûter, ateliers, lectures, surprises…. ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T10:00:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Adresse 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Ville Tinqueux lieuville Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Departement Marne

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/

C’est pas Noël (c’est encore Mieux !) Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 2022-12-07 was last modified: by C’est pas Noël (c’est encore Mieux !) Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 7 décembre 2022 centre culturel Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Tinqueux

Tinqueux Marne