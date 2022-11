Exposition PAF – Collection du Frac Champagne-Ardenne Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Exposition PAF – Collection du Frac Champagne-Ardenne 23 novembre 2022 – 15 février 2023, les mercredis Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance

Sur inscription

Poésie – Action – Fête – L'exposition présente une sélection d'oeuvres de la collection du Frac Champagne-Ardenne, choisie autour de la thématique » On y va ! »

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ Exposition PAF – Collection du Frac Champagne-Ardenne Poésie – Action – Fête – L'exposition présente une sélection d'oeuvres de la collection du Frac Champagne-Ardenne, choisie autour de la thématique » On y va ! », pour être confiée au regard des enfants. Visite libre les mercredis de : 10h à 12h puis de 14h à 18h ou sur rendez-vous afin d'avoir une médiation. A découvrir aussi lors des Samedis BADABOOM (26/11 – 17/12 – 21/01) – sur inscription- Disponible du 23/11 au 17/02

*Le Centre sera fermé lors des deux semaines de Vacances de Noël

