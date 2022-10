ATELIER EN FAMILLE – Arts plastiques Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux

ATELIER EN FAMILLE – Arts plastiques Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, 26 octobre 2022, Tinqueux. ATELIER EN FAMILLE – Arts plastiques Mercredi 26 octobre, 10h00 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance

Sur inscription ; Adhérents 15€ / Non-adhérents 24€ la séance

Arts plastiques avec Caroline Valette Avoir plaisir à faire ensemble, à inventer et créer à quatre mains pour explorer les formes et les matières Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ – Atelier en famille pour découvrir et faire ensemble. – • Arts plastiques avec Caroline Valette Avoir plaisir à faire ensemble, à inventer et créer à quatre mains pour explorer les formes et les matières. Le mercredi 26 octobre de 10h à 12h A partir de 5 ans avec 1 adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T10:00:00+02:00

2022-10-26T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Adresse 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Ville Tinqueux Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Departement Marne

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/

ATELIER EN FAMILLE – Arts plastiques Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 2022-10-26 was last modified: by ATELIER EN FAMILLE – Arts plastiques Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 26 octobre 2022 centre culturel Centre de Créations pour l'Enfance Tinqueux Tinqueux

Tinqueux Marne