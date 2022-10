ATELIER EN FAMILLE – Je te sens, tu me sens Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

ATELIER EN FAMILLE – Je te sens, tu me sens
Mardi 25 octobre, 10h30
Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance

Sur inscription; adhérents 15€ / Non-adhérents 24€ la séance

Un moment spécial rien que pour vous et votre enfant, un moment différent où on s’extrait du quotidien. Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ – Atelier en famille pour découvrir et faire ensemble. – • Je te sens, tu me sens avec Caroline Chaudré

Un moment spécial rien que pour vous et votre enfant, un

moment différent où on s’extrait du quotidien. Alors évidemment on joue, corps -cabanes, corps – cachettes, corps – douceurs. Être juste dans le plaisir de ces yeux d’enfant qui pétillent. Le mardi 25 octobre de 10h30 à 11h15 A partir de 18 mois jusqu’à 4 ans avec 1 adulte

