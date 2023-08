Concert Hommage Michael Jackson Centre culturel Captieux, 24 février 2024, Captieux.

Captieux,Gironde

Joué des centaines de fois sur scène avec toujours autant de succès, ce spectacle hommage à Michael Jackson s’articule sur des tableaux de danse, de chant live et d’anecdotes sur la carrière musicale de l’artiste. Il fédère depuis de nombreuses années la communauté des fans et le grand public, toujours très accro de sa musique et de ses chorégraphies. Ben Jack’son travaille son personnage comme un musicien d’orchestre joue une partition de Mozart avec application et précision. Epoustouflant !.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

Centre culturel

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Performed hundreds of times on stage, this Michael Jackson tribute show features dance, live singing and anecdotes about the artist’s musical career. For many years, he has brought together the fan community and the general public, who are still hooked on his music and choreography. Ben Jack’son works his character like an orchestral musician plays a Mozart score with application and precision. Stunning!

Representado cientos de veces sobre el escenario con el mismo éxito, este homenaje a Michael Jackson se basa en escenas de baile, canciones en directo y anécdotas sobre la carrera musical del artista. Durante muchos años, ha reunido a la comunidad de fans y al público en general, que siguen enganchados a su música y sus coreografías. Ben Jack’son interpreta su personaje como un músico de orquesta toca una partitura de Mozart con aplicación y precisión. ¡Impresionante!

Die Michael-Jackson-Tribute-Show, die hunderte Male mit großem Erfolg aufgeführt wurde, besteht aus Tanz, Live-Gesang und Anekdoten über die musikalische Karriere des Künstlers. Seit vielen Jahren vereint er die Fangemeinde und das breite Publikum, das seiner Musik und seinen Choreografien immer noch sehr verfallen ist. Ben Jack’son arbeitet an seiner Figur wie ein Orchestermusiker, der eine Partitur von Mozart mit Fleiß und Präzision spielt. Atemberaubend!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Bazadais