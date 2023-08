Concert Swing Cocottes Centre culturel Captieux, 20 janvier 2024, Captieux.

Captieux,Gironde

Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous fait fondre à coeur. Elles vous saupoudrent de bonne humeur, font mousser vos émotions et vous mijotent des histoires en chansonnettes. Emportés, retournés, ciselés confits … Vous en sortez à point. Pour les cordons bleus et les palais aiguisés c’est une recette à ne pas rater. Elles vous feront même revenir !.

2024-01-20

Centre culturel

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Back in the 40s and 50s, this trio of spicy ladies will melt your heart. They’ll sprinkle you with good humor, froth up your emotions and cook up stories in ditties. Carried away, turned inside out, chiseled and candied… You’ll come out just in time. For cordons bleus and sharp palates, this is a recipe not to be missed. They’ll even keep you coming back for more!

En los años 40 y 50, este trío de señoritas picantes te derretirá el corazón. Te salpicarán de buen humor, agitarán tus emociones y cocinarán historias en coplillas. Llevadas, vueltas del revés, cinceladas y confitadas… Saldrá justo a tiempo. Para cordones bleus y paladares afilados, ésta es una receta que no hay que perderse. ¡Incluso le harán volver a por más!

In den 40er- und 50er-Jahren geblieben, bringt dieses Trio von pikanten Damen Ihr Herz zum Schmelzen. Sie streuen Ihnen gute Laune, lassen Ihre Emotionen aufschäumen und köcheln Ihnen Geschichten in Chansonetten. Sie werden mitgerissen, gewendet, gemeißelt und kandiert … Sie kommen auf den Punkt. Für Cordon Bleus und scharfe Gaumen ist dies ein Rezept, das Sie nicht verpassen sollten. Sie werden Sie sogar dazu bringen, wiederzukommen!

