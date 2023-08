Spectacle jeune public Centre culturel Captieux, 2 décembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

Quelques jours avant la magie de Noël, un spectacle pour enfant sera offert aux jeunes de la commune . Cet évènement surprise accueillera petits ( et grands) lors d’un moment intergénérationnel fédérateur !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Centre culturel

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A few days before the magic of Christmas, a children’s show will be offered to the young people of the commune. This surprise event will welcome young and old alike for a unifying intergenerational moment!

Unos días antes de la magia de la Navidad, se pondrá en escena un espectáculo infantil para los jóvenes de la comunidad. Este acontecimiento sorpresa acogerá a grandes y pequeños en una celebración intergeneracional

Einige Tage vor dem Weihnachtszauber wird den Jugendlichen der Gemeinde eine Kindershow geboten. Dieses Überraschungsereignis wird die Kleinen (und Großen) zu einem generationsübergreifenden, verbindenden Moment einladen!

