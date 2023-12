Marché de Noël de Captieux Centre culturel Captieux, 1 décembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

L’APE de l’école Viviane Duranteau organise un marché de Noël au Centre Culturel de Captieux.

De nombreux exposants seront présents en plus du vide grenier.

Spectacle et contes de Noël sont au programme !

Restauration possible sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

Centre culturel

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The APE of the Viviane Duranteau school is organizing a Christmas market at the Centre Culturel in Captieux.

Numerous exhibitors will be present, as well as a garage sale.

Shows and Christmas tales are on the program!

Catering available on site.

La APE de la escuela Viviane Duranteau organiza un mercadillo navideño en el Centro Cultural de Captieux.

Estarán presentes numerosos expositores, así como una venta de garaje.

También habrá un espectáculo navideño y cuentacuentos

Habrá servicio de catering in situ.

Die EV der Schule Viviane Duranteau organisiert einen Weihnachtsmarkt im Centre Culturel in Captieux.

Neben einem Flohmarkt werden zahlreiche Aussteller vertreten sein.

Eine Aufführung und Weihnachtsmärchen stehen auf dem Programm!

Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT du Bazadais