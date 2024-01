SHOW MICHAEL JACKSON CENTRE CULTUREL Captieux, 24 février 2024, Captieux.

Joué des centaines de fois sur scène avec toujours autant de succès, ce spectacle hommage à Michael Jackson s’articule sur des tableaux de danse, de chant live et d’anecdotes sur la carrière musicale de l’artiste. Il fédère depuis de nombreuses années la communauté des fans et le grand public, toujours très accro de sa musique et de ses chorégraphies. Ben Jack’son travaille son personnage comme un musicien d’orchestre joue une partition de Mozart avec application et précision. Époustouflant !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 21:00

CENTRE CULTUREL PLACE DU FOIRAIL 33840 Captieux 33