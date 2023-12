Jeremy Dutcher en concert Centre culturel canadien Paris, 19 janvier 2024 19:00, Paris.

Jeremy Dutcher en concert Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit – Sur réservation

Le Centre culturel canadien vous invite à deux soirées exceptionnelles pour célébrer en musique la puissance et la diversité des langues autochtones, jeudi 18 et vendredi 19 janvier !

Près d’un an après le lancement de la Décennie internationale des langues autochtones de l’Unesco, laissez-vous transporter par la musique “mi-mystique, mi-mystérieuse” de Jeremy Dutcher, le vendredi 19 janvier à 20h. Réservez vos places !

Jeremy Dutcher est membre Wolastoqiyik de la Première nation Neqotkuk (Tobique), dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Sur la scène du Centre culturel canadien, il présentera son deuxième album “Motewolonuwok” où se mêlent sa langue natale Wolastoqey et l’anglais. Auteur-compositeur de talent, il fusionne les chants de sa communauté et des influences néoclassiques, à des sonorités jazz et pop. Jeremy Dutcher a joué dans les plus grandes salles de concert du monde, et son œuvre musicale l’a conduit jusqu’au Tiny Desk de NPR et à la table des juges de l’émission Canada’s Drag Race.

Une soirée en partenariat avec Musicaction.

Centre culturel canadien 130 rue du faubourg saint-honoré Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/jeremy-dutcher/ »}] [{« link »: « https://www.unesco.org/fr/decades/indigenous-languages »}, {« link »: « https://jeremydutcher.com/ »}, {« link »: « https://canada-culture.org/event/jeremy-dutcher/ »}, {« link »: « https://www.npr.org/series/tiny-desk-concerts/ »}, {« link »: « https://www.mtv.com/shows/canadas-drag-race »}, {« link »: « https://musicaction.ca/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Jeremy Dutcher Concert

Jeremy Dutcher – Crédits : Lisa Kirk