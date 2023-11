David Turcotte, baryton-basse Centre culturel canadien Paris, 14 décembre 2023, Paris.

David Turcotte a débuté ses études au Québec en musique classique, se distinguant dans un large éventail de rôles d’opéra parmi lesquels Frank dans La Chauve-souris de Johann Strauss, le Chat et l’Arbre dans L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, Presto dans Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, Masetto dans Don Giovanni de Mozart…

David Turcotte a également brillé sur scène comme soliste à l’Opéra de Québec dans la production Louis Riel de Harry Somers sous les traits d’Elzéar Goulet, ainsi qu’à l’Opéra du Saguenay-Lac-Saint-Jean où il a interprété le rôle de Johann dans Werther de Massenet. Sa participation à la tournée de l’opérette La Belle Hélène d’Offenbach pour les Jeunesses musicales du Canada en 2018-19 a connu un grand succès, jusqu’au Festival d’opéra de Québec.

Lauréat de la Fondation Royaumont en France lors de la formation « Polyphonie baroque allemande: Heinrich Schütz », David Turcotte s’est perfectionné au Centre de musique baroque de Versailles – haut lieu de recherche, de création et de diffusion du riche patrimoine musical baroque français. Ses enregistrements, dont Le Destin du nouveau siècle de Campra, témoignent de sa passion pour l’exploration de la musique baroque.

Jeudi 14 décembre, David Turcotte partagera la scène avec Rodolphe Lospied, talentueux pianiste originaire de Bordeaux. Formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux, ses études lui ont permis d’acquérir la rapidité et l’exigence inhérentes au métier d’accompagnateur. Il accompagne les Masterclass d’Antoine Palloc, Olivier Freidj, Anaïk Morel et Salvatore Caputo, et collabore régulièrement avec l’Opéra de Lyon. Musicien polyvalent, il joue comme claveciniste dans l’opéra Bang! sous la direction d’Ingrid Roose à la Philharmonie de Paris. Depuis 2018, il forme avec la soprano Julie Goussot, le duo Symbiose – récompensé du Grand prix au Concours de Mélodie Française à Toulouse.

Centre culturel canadien 130 rue du faubourg saint-honoré Paris 75008

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

David Turcotte – Crédits : Matt Ayotte