“Apollo 11 Dream” – Performance dans le cadre de l’exposition « En d’infinies variations » Centre culturel canadien Paris, 6 décembre 2023, Paris.

“Apollo 11 Dream” – Performance dans le cadre de l’exposition « En d’infinies variations » 6 et 8 décembre Centre culturel canadien Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre de l’exposition collective En d’infinies variations, le Centre culturel canadien vous invite à découvrir Apollo 11 Dream (2023) d’Alain Thibault : premier épisode d’une série de performances intitulée Cinq Nôs ultramodernes, en référence aux Cinq Nôs modernes de Yukio Mishima.

Programme des performances – sur réservation :

mercredi 6 décembre à 21h

vendredi 8 décembre à 19h (précédée d’une visite guidée à 18h)

vendredi 8 décembre à 21h (précédée d’une visite guidée à 20h)

Dans la série Cinq Nôs ultramodernes, Alain Thibault explore le concept d’ultramodernité associée au récit de l’exploration spatiale, en comparant la lenteur caractéristique du théâtre japonais Nô aux déplacements des astronautes dans l’espace.

Le premier épisode de cette série, Apollo 11 Dream, prend comme point de départ l’arrivée sur la Lune de Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de la Mission Apollo 11. Alain Thibault compose son œuvre autour des Quindar Tones : des bips sonores de 250 millisecondes, avec leurs fréquences distinctes de 2525 Hz et 2475 Hz, annonçaient l’ouverture et la fermeture des communications du centre de contrôle de Houston.

En reprenant les transcriptions originales de cette première mission lunaire, recréées à l’aide de voix de synthèse et manipulées dans le temps, Alain Thibault crée une performance à la fois narrative et abstraite, teintée de l’aura surnaturelle du Nô. La dernière séquence suggère un dénouement alternatif : les astronautes ont-ils repris le chemin vers la Terre ou sont-ils demeurés sur la Lune, séduits par un élément inconnu… ?

Biographie

Les œuvres musicales et les performances audiovisuelles collaboratives de Alain Thibault ont été présentées sur des scènes locales et internationales, notamment dans des manifestations de musique contemporaine et d’art numérique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En tant que commissaire et directeur artistique dans les domaines de l’art contemporain numérique, de la musique électronique et de l’art sonore, Alain Thibault est également le fondateur de deux événements majeurs à Montréal : ELEKTRA, festival dédié depuis 1999 aux performances en art numérique et la BIAN, Biennale internationale d’art numérique, orientée vers les expositions, les installations et l’art public depuis 2012.

Performances présentées avec Elektra (Montréal) pour l’exposition « En d’infinies variations », dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS du 30 septembre 2023 au 7 janvier 2024.

Centre culturel canadien 130 rue du faubourg saint-honoré Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@canada-culture.org »}] [{« link »: « https://canada-culture.org/event/en-dinfinies-variations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T21:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:00:00+01:00

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

Performance En d’infinies variations

Apollo 11 Dream (2023) – Alain Thibault