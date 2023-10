Vernissage – « En d’infinies variations » Centre culturel canadien Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Vernissage – « En d’infinies variations » Mercredi 6 décembre, 18h00 Centre culturel canadien Entrée libre

En d’infinies variations est une exposition collective présentée dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France produite par le CENTQUATRE-PARIS, en partenariat avec Elektra (Montréal).

VERNISSAGE : mercredi 6 décembre à 18h jusqu’à 21h – Entrée libre, sans réservation.

: mercredi 6 décembre à 18h jusqu’à 21h – Entrée libre, sans réservation. PERFORMANCES : Apollo 11 Dream par Alain Thibault (Elektra). Sur réservation – mercredi 6 décembre à 21h, vendredi 8 décembre à 19h (précédée d’une visite guidée à 18h) et à 21h (précédée d’une visite guidée à 20h)

Le monde s’accélère au rythme des révolutions industrielles qui se succèdent et produisent autant de mutations sociétales et esthétiques. C’est au XIXe siècle que se généralise en peinture le traitement de sujets en série, comme pour mieux en appréhender tous les aspects. À l’ère de l’utilisation effrénée d’algorithmes d’intelligence artificielle dans l’industrie comme en art, il convient davantage d’aborder bien des œuvres au travers de leurs multiples versions. De plus en plus, les artistes collaborent littéralement avec des programmes en capacité de générer leurs œuvres en d’infinies variations. Il leur revient d’interrompre les processus autonomes qu’ils ont initiés quand les résultats sont saisissants. Mais ce qui est nouveau, depuis quelques années, c’est que nous pouvons toutes et tous utiliser de telles interfaces pour, par exemple, peaufiner en ligne les profils de nos identités multiples. C’est ainsi que nous avons une certaine proximité avec les créations issues de processus itératifs ou génératifs. En d’infinies variations est une exposition à envisager tel un atelier où les œuvres sont en train de se faire.

Commissaires : Dominique Moulon et Alain Thibault

Commissaire associée : Catherine Bédard

Avec les artistes Nicolas Baier, Salomé Chatriot, Chun Hua Catherine Dong, Georges Legrady, Caroline Monnet, Oli Sorenson, Nicolas Sassoon, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Timothy Thomasson.

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS du 30 septembre 2023 au 7 janvier 2024, et en partenariat avec Elektra (Montréal).

Centre culturel canadien 130, rue Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/en-dinfinies-variations-2/ »}] [{« link »: « https://canada-culture.org/event/en-dinfinies-variations/ »}, {« link »: « https://www.biennalenemo.fr/ »}, {« link »: « https://www.104.fr/ »}, {« link »: « https://www.elektramontreal.ca/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

Vernissage Exposition

Nicolas Sassoon, The Prophets (Tanaga 1), 2022, 100x70x70 cm – Photo : Rectangle.be