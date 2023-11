Carte blanche au Festival international du film d’animation d’Annecy Centre culturel canadien Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Carte blanche au Festival international du film d’animation d’Annecy Lundi 4 décembre, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit, sur réservation

Lundi 4 décembre, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée de projection avec le Festival international du film d’animation d’Annecy ! À travers une sélection de sept films d’animation, cette soirée pose un premier regard en avant-première sur les grandes thématiques qui marqueront la prochaine édition du festival, du 9 au 15 juin 2024.

Événement mondial dédié à l’animation, le Festival international du film d’animation d’Annecy rassemble les plus grands noms du domaine et célèbre la créativité et la diversité des styles et techniques d’animation. Cette programmation spéciale pour le Centre culturel canadien met un coup de projecteur sur l’animation portugaise, sur ses rythmes et sa cinématographie, qui seront au cœur de l’édition 2024 du festival. Deux films exploreront également les liens entre la danse et le cinéma d’animation : deux arts du mouvement, à l’aube des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024. Seront également présentés Kidnappé de Thomas Corriveau et A Nice Day in the Country de Christopher Hinton, deux courts métrages canadiens récemment restaurés, qui seront projetés dans la section Annecy Classics.

Découvrez toute la programmation de cette soirée.

La séance est présentée par Marcel Jean, délégué artistique du Festival international du cinéma d’animation d’Annecy et directeur général de la Cinémathèque québécoise. Critique, enseignant et producteur, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages portant sur le cinéma québécois ainsi que sur le cinéma d’animation.

En partenariat avec le Festival international du film d’animation d’Annecy.

Centre culturel canadien 130, rue Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/carte-blanche-au-festival-international-du-film-danimation-dannecy/ »}] [{« link »: « https://www.annecyfestival.com/ »}, {« link »: « https://canada-culture.org/event/carte-blanche-au-festival-international-du-film-danimation-dannecy/ »}, {« link »: « https://www.cinematheque.qc.ca/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T20:00:00+01:00 – 2023-12-04T21:00:00+01:00

2023-12-04T20:00:00+01:00 – 2023-12-04T21:00:00+01:00

Festival d’animation Annecy

Kidnappé de Thomas Corriveau, Canada, 1988, 8mn