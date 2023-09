L’art en mouvement – Soirée de projections avec le Festival international du film sur l’art Centre culturel canadien Paris, 10 octobre 2023, Paris.

L’art en mouvement – Soirée de projections avec le Festival international du film sur l’art Mardi 10 octobre, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit sur inscription

Découvrez une sélection d’œuvres présentées lors de la dernière édition du Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA) !

L’art en mouvement a trop longtemps été réservé à des corps normés par un ensemble de règles contraignantes ayant conduit à une idéalisation et à une représentation d’une « perfection » tant esthétique que technique et performative. Pourtant, chaque corps constitue aussi un véhicule à la fois intime et politique.

Cette programmation nous montre des corps et des esprits fabuleux dans leurs variétés, leurs expressions et leurs poétiques, et célèbre cette diversité qui est aussi la nôtre.

Une soirée en présence du directeur général et artistique du FIFA, Philippe U. del Drago.

Depuis près de 40 ans, Le FIFA se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l’art et des arts médiatiques au Canada.

Au programme – Durée : 83 min :

Lila

Anne Castelain, Alejandro Jiménez

Canada | 2022 | 16 min | VO Français

Dans le cadre de la création de son prochain spectacle, Le sacre de Lila, Ismaël Mouaraki emmène les danseurs de sa compagnie Destins Croisés à la découverte de sa culture marocaine, terreau de son inspiration pour cette nouvelle œuvre. Nous suivons le processus créatif des danseurs venus de Montréal, auxquels viennent se joindre des danseurs du Maroc. Plus qu’une résidence artistique, Lila présente la rencontre entre des hommes qui se questionnent sur leur sensibilité, le rapport à leur corps masculin, et les questionnements identitaires d’un chorégraphe à la croisée de plusieurs mondes.

Chorégraphie : Ismaël Mouaraki

Interprètes : Rodrigo Alvarenga-Bonilla, Mohamed Bouriri, Léo Coupal-Lafleur, Faissal El Assia, Soufiane Faouzi Mrani, Ayoub Hattab, Gabriel Jobin, Yassine Khyar, Mourad Koula, Etienne Léonard Benoit, Danny Morissette, Alexandre Wilhelm

The Mirror of Others

Kristen Brown

Canada | 2022 | 7 min | VO Anglais| Sous-titres : Français

Une exploration d’apprentissage collectif à travers des mouvements de danse ralentis et intentionnels guidés par l’artiste Charlie Prince. Les expériences et les histoires de chaque individu se reflètent dans les mouvements des autres. Un film saisissant et attachant qui relate le témoignage sensible de Charlie Prince, son travail ainsi que sa vocation.

Chorégraphie : Charlie Prince

Interprètes : Charlie Prince, Nikos Theodosakis, Maiya Robbie, Peter Kok, Gita Harris, Jess Glavina, Julie Fowler

Dans mes yeux

Philippe Meunier

Canada | 2022 | 1 h | VO Français

Cinq duos de danse composés d’artistes neuroatypiques et neurotypiques vous feront découvrir une esthétique de mouvement sans précédent. À travers un rapprochement audacieux des corps, ces artistes inspirant·e·s mettent en lumière un art décomplexé, brut, brillant et explosif, qui prouve que la beauté peut être exprimée de multiples façons.

Chorégraphie : Jacques Poulin-Denis, Alexandra ‘Spicey’ Landé, Emmanuel Jouthe, Maïgwenn Desbois, Virginie Brunelle

Interprètes : Jean-François Hupé, Isabelle Arcand, Jadson Caldeira, Roxane Charest-Landry, Jessica Serli, George Nti Williams, Geneviève Morin-Dupont, Nicolas Labelle, Marie-Reine Kabasha, Anthony Dolbec

