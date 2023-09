Rencontre avec les artistes Emmanuelle Léonard et Geronimo Inutiq Centre culturel canadien Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Rencontre avec les artistes Emmanuelle Léonard et Geronimo Inutiq Mercredi 27 septembre, 19h00 Centre culturel canadien Gratuit sur inscription

Conçue et animée par Louise Déry, commissaire de l’exposition Le Déploiement, cette rencontre sera l’occasion d’entendre deux voix, du Sud et du Grand Nord, sur l’expérience du territoire arctique et sur les groupes d’individus qui y résident et y circulent.

Dans un premier temps, Geronimo Inutiq nous fera découvrir son approche de la radio comme moyen de créer une communauté nordique et présentera le projet J’appelle chez nous | I’m Calling Home | Uvatinni Uqalaajunga portant sur le concept du « chez soi ». Suivant un mode collaboratif établi par l’artiste, dans cette performance sonore les récits sont transmis par les radios communautaires et constitués en archives audio de manière à nourrir ce qu’il qualifie de « paysage mémoriel ». Après plusieurs itérations faites au départ au sein de sa communauté inuite, Geronimo Inutiq a élargi le projet à plusieurs autres partenaires désireux de contribuer à cette communication de la mémoire humaine.

Suivra un échange avec Emmanuelle Léonard, dont le Centre culturel canadien présente actuellement l’exposition Le Déploiement. Elle évoquera son séjour en territoire arctique réalisé avec les Forces armées canadiennes dans le cadre de l’opération Nunalivut, dont elle a rapporté des images photographiques et vidéographiques liées à la cohabitation de populations inuites, de chercheurs des mondes scientifiques et artistiques, de militaires, de Rangers inuits ainsi que d’exploitants miniers.

En partenariat avec la Galerie de l’UQAM (Université du Québec à Montréal)

Centre culturel canadien 130 rue du faubourg saint-honoré Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/rencontre-avec-emmanuelle-leonard-et-geronimo-inutiq/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

Le Déploiement Exposition

Emmanuelle Léonard © Vincent Royer / Geronimo Inutiq © Robert Geoffrion