Étienne Fletcher en concert Mardi 19 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit, sur réservation

Prenez part à un spectacle intime allant du rock au blues, du folk au pop, et portant en son cœur la francophonie de l’Ouest canadien. Originaire de Regina en Saskatchewan, Étienne Fletcher est un fier représentant du bilinguisme canadien. Né d’un père anglophone et d’une mère francophone, il n’hésite pas à mettre ses racines de l’avant. Réservez votre place pour découvrir cet artiste le mardi 19 septembre dès 20h.

Il se dégage de l’univers d’Étienne Fletcher quelque chose de résolument touchant. De douces égratignures dans la voix, l’auteur-compositeur-interprète trouve les bons mots pour traduire en chansons la vie, la mort, et ce qui respire entre les deux.

Fort d’avoir défendu l’album Entre-deux ainsi que les EPs Face A et Side A aux quatre coins du Canada et en Europe, il s’est produit sur les planches d’un impressionnant nombre de festivals, notamment Les Francos de Montréal, Le Festif!, le Festival en Chanson de Petite-Vallée, Contact Ontarois, Francofaune (Belgique), le Festival d’été de Vancouver, la Francofête en Acadie et Coup de cœur francophone.

Capable de créer une connexion palpable avec le public grâce à son message authentique, l’artiste se démarque par son énergie contagieuse et sa fougue rafraîchissante.

Le concert s’inscrit dans la tournée européenne du Festival international de la chanson de Granby.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T20:00:00+02:00 – 2023-09-19T22:00:00+02:00

musique francophonie

Crédit : Little Jack Film